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Дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена - Зеленський

Дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена - Зеленський

Київ • УНН

 • 53175 перегляди

Президент Зеленський наголосив на важливості своєчасного надання Україні реальної зброї, а не лише оголошених пакетів допомоги, для протидії російському терору та захисту українських міст і життів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена, передає УНН.

"Зараз кожна система ППО, кожна протиракета – це буквально те, що рятує життя, дає жити нашим містам і громадам.

Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", - повідомив Зеленський.

За його словами, російський терор повинен програти. І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю.

"Життя повинне вигравати. Дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає!" - резюмував Президент.

Працюємо, щоб зброя якнайшвидше показала себе на фронті: Зеленський про новий пакет допомоги від США10.05.24, 22:14 • 60849 переглядiв

Антоніна Туманова

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