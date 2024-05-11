Дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на важливості своєчасного надання Україні реальної зброї, а не лише оголошених пакетів допомоги, для протидії російському терору та захисту українських міст і життів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена, передає УНН.
"Зараз кожна система ППО, кожна протиракета – це буквально те, що рятує життя, дає жити нашим містам і громадам.
Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", - повідомив Зеленський.
За його словами, російський терор повинен програти. І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю.
"Життя повинне вигравати. Дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає!" - резюмував Президент.
Працюємо, щоб зброя якнайшвидше показала себе на фронті: Зеленський про новий пакет допомоги від США10.05.24, 22:14 • 60849 переглядiв