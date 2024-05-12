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Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині

Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині

Київ • УНН

 • 49509 перегляди

Запеклі бої тривають на значній частині прикордонної смуги в Харківській області, оскільки російські окупанти намагаються закріпитися в деяких окупованих селах для подальшого просування, тоді як українські війська утримують свої позиції та завдають ворогу втрат, йдеться у звіті президента Зеленського.

російські окупанти намагаються закріпитися в частині зайнятих сіл, частину — використати для подальшого просування. Про це у вечірньому зведенні повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, - я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат,

- заявив президент.

Деталі

За словами Зеленського, на околицях Вовчанська ситуація - надзвичайно складна.

"Місто під постійним російським вогнем. Тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині у військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, в громадах. Все залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити, чи можеш витримати удари і втримати позиції, щоби всі так само змогли. Головне - наша стійкість та український результат в боях", - сказав глава держави.

Задум окупантів на Харківщині полягає в тому, щоб розтягнути сили ЗСУ та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися, вважає президент.Тяжкі бої тривають на Донеччині - 30 бойових зіткнень за добу на Покровському напрямку.

"Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", — сказав Зеленський.За його словами, українська армія робить все можливе і неможливе, щоб стримати окупантів.

Дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошена - Зеленський11.05.24, 15:26 • 53175 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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