На Півдні сили ППО збили 4 чотири дрони
Київ • УНН
Чотири безпілотники-камікадзе іранського виробництва були збиті українськими засобами протиповітряної оборони у південних областях - Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській - 20 лютого.
Зранку 20 лютого, ворога атаки дронами-камікадзе типу "Шахед-131 /136" була спрямована на південно-східні та центральні регіони. Про це повідомив у Силах оборони півдня, передає УНН.
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Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БПЛА: по 1 на Херсонщині та Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині.
Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.
Нідерланди почали передавати Україні дрони20.02.24, 05:38 • 35342 перегляди