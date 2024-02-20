На Півдні сили ППО збили 4 чотири дрони

Зранку 20 лютого, ворога атаки дронами-камікадзе типу "Шахед-131 /136" була спрямована на південно-східні та центральні регіони. Про це повідомив у Силах оборони півдня, передає УНН.

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Зазначається, що в операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БПЛА: по 1 на Херсонщині та Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині.

Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

Нідерланди почали передавати Україні дрони