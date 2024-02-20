Four drones shot down by air defense in the South
Kyiv • UNN
Four Iranian-made kamikaze drones were shot down by Ukrainian air defense systems in the southern regions of Kherson, Mykolaiv, and Kirovohrad on February 20.
Вранці 20 лютого ворожі обстріли з БПЛА типу "Шахед-131/136" були нанесені по південно-східних і центральних областях. Про це повідомили у Південних військах оборони, передає УНН .
Подробиці
Зазначається, що в смузі операції ПДВ підрозділи ППО збили 4 ударних БПЛА: по 1 у Херсонській та Миколаївській областях, 2 у Кіровоградській.
Повідомлень про влучення, інші пошкодження чи жертви не надходило.
The Netherlands has begun to transfer drones to Ukraine20.02.24, 05:38 • 35317 views