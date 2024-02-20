Four drones shot down by air defense in the South

Вранці 20 лютого ворожі обстріли з БПЛА типу "Шахед-131/136" були нанесені по південно-східних і центральних областях. Про це повідомили у Південних військах оборони, передає УНН .

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Зазначається, що в смузі операції ПДВ підрозділи ППО збили 4 ударних БПЛА: по 1 у Херсонській та Миколаївській областях, 2 у Кіровоградській.

Повідомлень про влучення, інші пошкодження чи жертви не надходило.

The Netherlands has begun to transfer drones to Ukraine