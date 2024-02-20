Four drones shot down by air defense in the South

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Five unrivaled premieres in March: what to watch
March 1, 06:49 PM • 91735 views

Five unrivaled premieres in March: what to watch

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Observe and rethink: astrologer told about the peculiarities of March under the influence of retrograde Mercury and Venus
March 1, 01:58 PM • 109404 views

Observe and rethink: astrologer told about the peculiarities of March under the influence of retrograde Mercury and Venus

Zelenskyy commented on the spat in the Oval Office
February 28, 11:19 PM • 152162 views

Zelenskyy commented on the spat in the Oval Office

Trump's dispute with Zelensky: how world leaders supported Ukraine
February 28, 08:24 PM • 156027 views

Trump's dispute with Zelensky: how world leaders supported Ukraine

“Oscar 2025: award ceremony, nominees, where to watch, bookmakers' forecasts
February 28, 02:39 PM • 252026 views

“Oscar 2025: award ceremony, nominees, where to watch, bookmakers' forecasts

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Expert: Company with tax problems cannot manage Gulliver shopping center
February 28, 11:57 AM • 174534 views

Expert: Company with tax problems cannot manage Gulliver shopping center

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“Convenient legal reality for the DGF": human rights activist on Hetmantsev's draft law
February 28, 09:54 AM • 165734 views

“Convenient legal reality for the DGF": human rights activist on Hetmantsev's draft law

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February 28, 09:29 AM • 148382 views

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Spring Holidays 2025: from March 8 to Mother's Day - when and what to celebrate
February 28, 09:20 AM • 226770 views

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Government abolishes the “Shlyakh” system for drivers transporting humanitarian goods
February 28, 08:41 AM • 113082 views

Government abolishes the “Shlyakh” system for drivers transporting humanitarian goods

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Information agency «Ukrainian National News»

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Actual
Four drones shot down by air defense in the South

Four drones shot down by air defense in the South

Kyiv  •  UNN

 • 26466 views

Four Iranian-made kamikaze drones were shot down by Ukrainian air defense systems in the southern regions of Kherson, Mykolaiv, and Kirovohrad on February 20.

Вранці 20 лютого ворожі обстріли з БПЛА типу "Шахед-131/136" були нанесені по південно-східних і центральних областях. Про це повідомили у Південних військах оборони, передає УНН .

Подробиці

Зазначається, що в смузі операції ПДВ підрозділи ППО збили 4 ударних БПЛА: по 1 у Херсонській та Миколаївській областях, 2 у Кіровоградській.

Повідомлень про влучення, інші пошкодження чи жертви не надходило.

The Netherlands has begun to transfer drones to Ukraine20.02.24, 05:38 • 35317 views

Lilia Podolyak

Lilia Podolyak

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