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На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона

На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 05:15  •  12479 просмотра

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Четыре беспилотника-камикадзе иранского производства были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в южных областях - Херсонской, Николаевской и Кировоградской - 20 февраля.

Утром 20 лютого вражеська атака дронамі-камікадзе типу "Шахед-131 / 136" була спрямована на юго-східні та центральні регіони. Про це повідомили в Силах оборони юга, передає УНН .

Деталі

Відзначається, що в операційній зоні Сил оборони Юга України підрозділами ПВО здійснено 4 удари БПЛА: по 1 на Херсонщині та Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині.

Попадань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

Нидерланды начали передавать Украине дроны20 февраля 2024, 03:38 • 25438 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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