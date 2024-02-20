На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона
Киев • УНН
Четыре беспилотника-камикадзе иранского производства были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в южных областях - Херсонской, Николаевской и Кировоградской - 20 февраля.
Утром 20 лютого вражеська атака дронамі-камікадзе типу "Шахед-131 / 136" була спрямована на юго-східні та центральні регіони. Про це повідомили в Силах оборони юга, передає УНН .
Деталі
Відзначається, що в операційній зоні Сил оборони Юга України підрозділами ПВО здійснено 4 удари БПЛА: по 1 на Херсонщині та Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині.
Попадань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.
Нидерланды начали передавать Украине дроны20 февраля 2024, 03:38 • 25438 просмотров
На Юге ПВО сбили 4 четыре дрона
Четыре беспилотника-камикадзе иранского производства были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны в южных областях - Херсонской, Николаевской и Кировоградской - 20 февраля.
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