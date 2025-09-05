На підтримку проектів в рамках програми "Створено в Україні" уряд виділив 70 млрд грн - Свириденко
Київ • УНН
У 2024-2025 роках уряд України виділив 70 мільярдів гривень на підтримку проєктів програми "Створено в Україні". Кошти спрямують на іпотеку, гранти, індустріальні парки та інвестиції.
В рамках підтримки програми "Створено в Україні" урядом у 2024-2025 роках було виділено 70 мільярдів гривень. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.
Деталі
В 2024-2025 роках, якщо сумарно скласти всі програми підтримки в рамках "Створено в Україні, то це було 70 мільярдів гривень
Прем’єр-міністерка також назвала сфери, на підтримку яких у першу чергу буди задіяні ці кошти.
Це іпотечне кредитування, гранти на переробку, розвиток індустріальних парків та підтримка різноманітних проектів значними інвестиціями
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії дають українські громади. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.