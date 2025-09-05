На підтримку проектів в рамках програми "Створено в Україні" уряд виділив 70 млрд грн - Свириденко

В рамках підтримки програми "Створено в Україні" урядом у 2024-2025 роках було виділено 70 мільярдів гривень. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

Деталі

В 2024-2025 роках, якщо сумарно скласти всі програми підтримки в рамках "Створено в Україні, то це було 70 мільярдів гривень - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністерка також назвала сфери, на підтримку яких у першу чергу буди задіяні ці кошти.

Це іпотечне кредитування, гранти на переробку, розвиток індустріальних парків та підтримка різноманітних проектів значними інвестиціями - розповіла Юлія Свириденко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії дають українські громади. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.