"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 16919 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 26148 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 23157 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 41163 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 37079 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 51256 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42573 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41987 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 42031 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
На підтримку проектів в рамках програми "Створено в Україні" уряд виділив 70 млрд грн - Свириденко

Київ • УНН

 • 864 перегляди

У 2024-2025 роках уряд України виділив 70 мільярдів гривень на підтримку проєктів програми "Створено в Україні". Кошти спрямують на іпотеку, гранти, індустріальні парки та інвестиції.

На підтримку проектів в рамках програми "Створено в Україні" уряд виділив 70 млрд грн - Свириденко

 В рамках підтримки програми "Створено в Україні" урядом у 2024-2025 роках було виділено 70 мільярдів гривень. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє УНН.

Деталі

В 2024-2025 роках, якщо сумарно скласти всі програми підтримки в рамках "Створено в Україні, то це було 70 мільярдів гривень

- повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністерка також назвала сфери, на підтримку яких у першу чергу буди задіяні ці кошти.

Це іпотечне кредитування, гранти на переробку, розвиток індустріальних парків та підтримка різноманітних проектів значними інвестиціями

- розповіла Юлія Свириденко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не менше 15% надходжень до армії дають українські громади. Він наголосив на важливості продовження цієї підтримки.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна