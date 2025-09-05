$41.350.02
12:12 • 3226 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 14352 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 23768 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 21034 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 37578 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 35925 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 50453 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42088 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41711 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41835 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
На поддержку проектов в рамках программы "Сделано в Украине" правительство выделило 70 млрд грн - Свириденко

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В 2024-2025 годах правительство Украины выделило 70 миллиардов гривен на поддержку проектов программы "Сделано в Украине". Средства будут направлены на ипотеку, гранты, индустриальные парки и инвестиции.

На поддержку проектов в рамках программы "Сделано в Украине" правительство выделило 70 млрд грн - Свириденко

 В рамках поддержки программы "Сделано в Украине" правительством в 2024-2025 годах было выделено 70 миллиардов гривен. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

Детали

В 2024-2025 годах, если суммарно сложить все программы поддержки в рамках "Сделано в Украине", то это было 70 миллиардов гривен

- сообщила Свириденко.

Премьер-министр также назвала сферы, на поддержку которых в первую очередь были задействованы эти средства.

Это ипотечное кредитование, гранты на переработку, развитие индустриальных парков и поддержка разнообразных проектов значительными инвестициями

- рассказала Юлия Свириденко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не менее 15% поступлений в армию дают украинские общины. Он подчеркнул важность продолжения этой поддержки.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина