На поддержку проектов в рамках программы "Сделано в Украине" правительство выделило 70 млрд грн - Свириденко

В рамках поддержки программы "Сделано в Украине" правительством в 2024-2025 годах было выделено 70 миллиардов гривен. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает УНН.

Детали

В 2024-2025 годах, если суммарно сложить все программы поддержки в рамках "Сделано в Украине", то это было 70 миллиардов гривен - сообщила Свириденко.

Премьер-министр также назвала сферы, на поддержку которых в первую очередь были задействованы эти средства.

Это ипотечное кредитование, гранты на переработку, развитие индустриальных парков и поддержка разнообразных проектов значительными инвестициями - рассказала Юлия Свириденко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не менее 15% поступлений в армию дают украинские общины. Он подчеркнул важность продолжения этой поддержки.