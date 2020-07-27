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На "передовій" боротьби з COVID-19: патрульні поліції отримали надбавки до зарплати

Київ • УНН

 • 45345 перегляди

Сотні контактів в день, багато поліцейських перенесли захворювання безсимптомно

КИЇВ. 27 липня. УНН. 19 червня бюджетний комітет ВР підтримав виділення 2,7 млрд гривень з "Коронавірусного фонду" на Міністерство внутрішніх справ. Так, на той момент, в суспільстві "зашушукались", мовляв, "дерибан" якийсь черговий, але пошуки "зради" успіхом не увінчалися. Гроші, як і планувалося, були спрямовані на доплати поліцейським, нацгвардейцам, прикордонникам та лікарям системи МВС, які лікують хворих COVID-19.

Зокрема, і патрульні вже отримали надбавку в розмірі до 50% зарплати за роботу в умовах надзвичайної ситуації. Адже з березня, коли населення убезпечило себе, перебуваючи на самоізоляції під час карантину, поліцейські, надівши респіратори, рукавички та озброївшись антисептиком, перейшли на посилений режим роботи. Цілодобова служба, фактично, на передовій боротьби з інфекцією.

Сотні контактів в день, сотні викликів через недотримання карантинного режиму. Правоохоронці постійно ризикують принести додому зі служби вірус - а в когось маленькі діти,в когось літні батьки. Це постійне моральний тиск, не кажучи про те, скільки правоохоронців захворіли. На жаль, доводиться констатувати той факт, що в суспільстві іноді піднімається питання "а навіщо їм ще й доплачувати?", незважаючи на те, що ідею доплат лікарям ухвалили з оплесками. Працівники МВС - другі не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, і за фактичним рівнем захворюваності. Крім активних хворих, результати нещодавно проведеного в правоохоронних лавах ІФА тестування продемонстрували, що серед поліцейських близько 15% протестованих вже мають антитіла до коронавирусной інфекції - тобто перехворіли безсимптомно, навіть не здогадуючись про це.

Для наочності - трохи статистики. Для забезпечення карантинних заходів щодня в Україні залучається понад 16,5 тис. Правоохоронців, понад 700 вже захворіли COVID-19. З них 13,5 тис. поліцейських, з яких 509 задіяні безпосередньо для забезпечення безпеки медустанов, де проходять лікування інфіковані коронавірусом. При цьому до поліцейських щодня для забезпечення карантину долучаються 2 тис. нацгвардійців, 1,5 тис. прикордонників і 22 співробітника ДСНС.

А ще згадайте, скільки було спроб нелегального заробітку на епідемії, затримань нелегального вивезення дефіцитних на той момент (це ще на початку спалаху інфекції) засобів захисту. Плюс, регулярний контроль за закладами - тільки за минулі вихідні поліцейські припинили роботу 143 розважальних закладів, які порушували карантин, задіявши близько 800 співробітників. Спектр роботи співробітників МВС в питанні протиепідеміологічної діяльності досить великий. У тих же патрульних - від прикордонного оформлення, санітарних постів в найбільш постраждалих регіонах до розшуку осіб, хворих на коронавірус, які самовільно покидали лікарні. Взяти той же додаток "Дій Вдома", призначений для контролю самоізоляції тих, хто повернувся з-за кордону. Кожен раз, коли він не фіксує запропонованих дій від ізольованого, поліцейський отримує виклик на планшет, одягає респіратор, спеціальний костюм біологічного захисту, і їде на місце перевіряти дотримання режиму, і "таких викликів дуже і дуже багато", - зазначає командир батальйону патрульної поліції України Євген Зборовський,

Багато українців, звичайно, вже давно махнули рукою на ці "ризики". Але і тут все не так просто. Багатьом просто щастить перехворіти легко і безсимптомно, комусь - не вдається вижити - число загиблих від коронавирусной інфекції, за даними на 27 липня, досягає 1616. За добу по країні зафіксовано понад 800 нових випадків. Всього - 65 656 лабораторно підтверджених випадків.

"від імені патрульних поліцейських, які цілодобово чесно служать народу України і живуть на одну зарплату дуже вдячний українцям, з податків яких ми отримуємо заробітну плату і отримали додаткову надбавку до 50% за роботу під час карантину, а також подяка керівництву, яке проявило ініціативу в цьому питання і забезпечило справедливу виплату, бо по патрульній поліції немає жодних питань щодо виплат і виплату отримали всі, за кожну робочу зміну на лінії, хто контактував з населенням і наражав себе на небезпеку. Це дуже потрібна виплата для нас і наших родин. І дуже відчутна підтримка"- коментує Євген Зборовський.

Ситуація з карантином часом викликає в українців масу роздратування і невдоволення, які часом виливаються і на правоохоронців, які виконують свої завдання. Хоча робота поліції за великим рахунком залишається непоміченою, особливо, за лавиною всілякого роздутого з будь-якого зручного і хоч якось пов'язаного з правоохоронцями приводу хайпа і за спробами політичного тиску.

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