В Україні виявлено вже 65 656 випадків COVID-19, за добу - 807
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні на ранок 27 липня зафіксовано вже 65656 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо знизилось - понад 800. Про це УНН повідомляє із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.
"27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, на фермі у Баварії виявлено понад 170 випадків коронавірусу: серед інфікованих - українці.