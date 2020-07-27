В Украине выявлено уже 65 656 случаев COVID-19, за сутки - 807
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине на утро 27 июля зафиксировано уже 65 656 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев несколько снизилось - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.
"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, на ферме в Баварии выявлено более 170 случаев коронавируса: среди инфицированных - украинцы.