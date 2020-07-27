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На “передовой” борьбы с COVID-19: патрульные полиции получили надбавки к зарплате

На “передовой” борьбы с COVID-19: патрульные полиции получили надбавки к зарплате

Киев  •  УНН

 • 45341 просмотра

Сотни контактов в день, многие полицейские перенесли заболевание бессимптомно

КИЕВ. 27 июля. УНН. 19 июня бюджетный комитет ВР поддержал выделение 2,7 млрд гривен из “коронавирусного фонда” на Министерство внутренних дел. Да, на тот момент, в обществе “зашушукались”, мол, “дерибан” какой-то очередной, но поиски “зрады” успехом не увенчались. Деньги, как и планировалось, были направлены на доплаты полицейским, нацгвардейцам, пограничникам и врачам системы МВД, лечащим больных COVID-19. В частности, и патрульные уже получили надбавку в размере до 50% зарплаты за работу в условиях чрезвычайной ситуации. Ведь с марта, когда население обезопасило себя, находясь на самоизоляции во время карантина, полицейские, надев респираторы, перчатки и вооружившись антисептиком, перешли на усиленный режим работы. Круглосуточная служба, фактически, на передовой борьбы с инфекцией.

Сотни контактов в день, сотни вызовов по несоблюдению карантинного режима. Правоохранители постоянно рискуют принести домой со службы вирус — у кого-то маленькие дети, у кого-то пожилые родители. Это постоянное моральное давление, не говоря о том, сколько правоохранителей заболели. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в обществе иной раз поднимается вопрос “а зачем им еще и доплачивать?”, несмотря на то, что идею доплат врачам приняли с аплодисментами. Работники МВД — вторые не только по степени риска заражения после врачей, и по факту заболеваемости. Помимо активных больных, результаты недавно проведенного в правоохранительных рядах ИФА тестирования продемонстрировали, что среди полицейских около 15% протестированных уже имеют антитела к коронавирусной инфекции — то есть переболели бессимптомно, даже не догадываясь об этом.

Для наглядности — немного статистики. Для обеспечения карантинных мероприятий ежедневно в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей, более 700 уже заболели COVID-19. Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. При этом к полицейским ежедневно для обеспечения карантина присоединяются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника ГСЧС.

А еще вспомните, сколько было попыток нелегального заработка на эпидемии, задержаний нелегального вывоза дефицитных на тот момент (это еще в начале вспышки инфекции) средств защиты. Плюс, регулярный контроль за заведениями — только за минувшие выходные полицейские приостановили работу 143 развлекательных заведений, нарушавших карантин, задействовав порядка 800 сотрудников. Спектр работы сотрудников МВД в вопросе противоэпидемиологической деятельности достаточно велик. У тех же патрульных — от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах до розыска лиц, больных коронавирусом, которые самовольно покидали больницы. Взять то же приложение “Дій Вдома”, предназначенное для контроля самоизоляции вернувшихся из-за границы. Каждый раз, когда оно не фиксирует предписанных действий от изолируемого, полицейский получает вызов на планшет, одевает респиратор, специальный костюм биологической защиты, и едет на место проверять соблюдение режима, и “таких вызовов очень и очень много”, — признается командир батальона патрульной полиции Украины Евгений Зборовский,

Многие украинцы, конечно, уже давно махнули рукой на эти “риски”. Но и тут все не так просто. Многим просто везет переболеть легко и бессимптомно, кому-то — не удается выжить — число погибших от коронавирусной инфекции, по данным на 27 июля, достигает 1616. За сутки по стране зафиксировано более 800 новых случаев. Всего — 65 656 лабораторно подтвержденных случаев.

“От имени патрульных полицейских, которые круглосуточно честно служат народу Украины и живут на одну зарплату очень благодарен украинцам, за налоги которых мы получаем заработную плату и получили дополнительную надбавку до 50% за работу во время карантина, а также благодарность руководству, которое проявило инициативу в этом вопросе и обеспечило справедливую выплату, потому что по патрульной полиции нет никаких вопросов по выплатам и выплату получили все, за каждую рабочую смену на линии, кто контактировал с населением и подвергал себя опасности. Это очень нужна выплата для нас и наших семей. И очень ощутима поддержка” — комментирует Евгений Зборовский.

Ситуация с карантином подчас вызывает у украинцев массу раздражения и недовольства, которая подчас выливается и правоохранителей, выполняющих свои задачи. Хотя работа полиции по большому счету остается незамеченной, особенно, за лавиной всевозможного раздутого по любому удобному и хоть как-то связанному с правоохранителями поводу хайпа и за попытками политического давления.

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