На Одещині жінка вбила кувалдою матір
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У місті Біляївка Одеської області 37-річна жінка образившись на зауваження матері, вдарила її кувалдою по голові і пішла геть. Про це пише УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Про смерть 68-річної жительки Біляївки до поліції повідомили лікарі медичного закладу, куди госпіталізували потерпілу”, — сказано у повідомленні.
Правопорушницю розшукали в місті Теплодар. Зі слів підозрюваної, мати насварила її через ювелірні прикраси, які дівчина продала. Образившись, вона дочекалася слушного моменту, вдарила літню жінку спочатку каменем, а потім кувалдою і, залишивши на землі, пішла геть.
“Наразі зловмисниця затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). В рамках провадження буде призначено низку експертиз, серед яких — судово-психіатрична. Якщо жінку визнають осудною, їй загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, прокуратура подала апеляцію у справі одеських некрофілів.