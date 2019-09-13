В Одесской области женщина убила кувалдой мать

“О смерти 68-летней жительницы Беляевки в полицию сообщили врачи медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшую”, — говорится в сообщении.

Правонарушительницу разыскали в городе Теплодар. По словам подозреваемого, иметь отчитала ее за ювелирные украшения, которые девушка продала. Обидевшись, она дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой и, оставив на земле, ушла.

“Сейчас злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, среди которых — судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до пятнадцати лет заключения”, — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, прокуратура подала апелляцию по делу одесских некрофилов.