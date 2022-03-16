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На Одещині зенітні ракетні війська потопили у морі два російських винищувачі

На Одещині зенітні ракетні війська потопили у морі два російських винищувачі

Київ • УНН

 • 100077 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одеській області сьогодні вранці зенітні ракетні війська потопили два російських винищувачі Су-30см. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Цитата

“Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російським кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!" - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти втратили вже близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки та 108 гелікоптерів.

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