В Одесской области зенитные ракетные войска потопили в море два российских истребителя

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“Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30СМ российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета ликвидировано. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!" - Говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты потеряли уже около 13,8 тыс. человек, 84 самолеты и 108 вертолетов.



