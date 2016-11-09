На Одещині затримали шістьох порушників кордону
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Цієї ночі прикордонники Південного регіонально управління, за допомогою тепловізора, помітили рух трьох осіб з території Придністров’я в бік державного кордону України, де на них очікували ще двоє невідомих. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Групою реагування прикордонників усі п’ять порушників були затримані. Як виявилося, “мандрівники” планували вп’ятьох повернутися до так званого Придністров’я. Але пильність прикордонників завадила цьому. Наразі неповнолітні громадяни передані до Роздільнянського відділу Нацполіції, решта “шукачів пригод” притягнуті до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.
Ще одного порушника кордону виявили цієї ночі прикордонники відділу “Кучурган”. 60 — річний громадянин України намагався перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності, згідно чинного законодавства.