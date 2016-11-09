В Одесской области задержали шестерых нарушителей границы

Группой реагирования пограничников все пять нарушителей были задержаны. Как оказалось, "путешественники" планировали впятером вернуться в так называемое Приднестровье. Но бдительность пограничников помешала этому. Несовершеннолетние граждане переданы в Раздельнянский отдел Нацполиции, остальные "искатели приключений" привлечены к ответственности за нарушение пограничного законодательства.

Еще одного нарушителя границы обнаружили этой ночью пограничники отдела "Кучурган". 60 - летний гражданин Украины пытался пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Мужчина привлечен к административной ответственности, согласно действующему законодательству.