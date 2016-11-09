В Одесской области задержали шестерых нарушителей границы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Этой ночью пограничники Южного регионально управления, с помощью тепловизора, заметили движение троих человек с территории Приднестровья в сторону государственной границы Украины, где их ожидали еще двое неизвестных. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Группой реагирования пограничников все пять нарушителей были задержаны. Как оказалось, "путешественники" планировали впятером вернуться в так называемое Приднестровье. Но бдительность пограничников помешала этому. Несовершеннолетние граждане переданы в Раздельнянский отдел Нацполиции, остальные "искатели приключений" привлечены к ответственности за нарушение пограничного законодательства.
Еще одного нарушителя границы обнаружили этой ночью пограничники отдела "Кучурган". 60 - летний гражданин Украины пытался пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Мужчина привлечен к административной ответственности, согласно действующему законодательству.