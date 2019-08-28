На Одещині вбили виховательку дитячого садка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області вбито виховательку дитячого садка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло жінки 1955 року народження, яка працювала вихователькою у дитсадку, виявили на території садового товариства.
На тілі загиблої помітні сліди побиття. Наразі труп направлений на експертизу для встановлення причин та обставин смерті.
Також проводиться розшук колишнього співмешканця жінки.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
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