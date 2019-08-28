В Одесской области убили воспитательницу детского сада

Тело женщины 1955 года рождения, которая работала воспитательницей в детском саду, обнаружили на территории садового общества.

На теле погибшей заметны следы избиения. Сейчас труп направлен на экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти.

Также проводится розыск бывшего сожителя женщины.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Одесской области убили морпеха-срочника.