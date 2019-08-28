В Одесской области убили воспитательницу детского сада
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области убит воспитательницу детского сада. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело женщины 1955 года рождения, которая работала воспитательницей в детском саду, обнаружили на территории садового общества.
На теле погибшей заметны следы избиения. Сейчас труп направлен на экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти.
Также проводится розыск бывшего сожителя женщины.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, в Одесской области убили морпеха-срочника.