На Одещині вбили морпіха-строковика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Одеській області сталося вбивство морського піхотинця, який проходив строкову службу. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікаці ГУНП в області.
Відповідаючи на запитання кореспондента, чи дійсно сталося вбивство морпіха-строковика на Одещині, у відділі комунікації повідомили: "Дійсно був такий факт".
Як повідомляється, попередня кваліфікація події – за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
"Особа, яка підозрюється у вчиненні цього кримінального правопорушення, затримана у порядку статті 208 (Кримінального процесуального кодексу України - ред.)", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Чернігівщині військового, якого підозрюють у вбивстві товариша по службі, взяли під варту без альтернативи застави.