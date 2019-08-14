Старшого сержанта заарештували за вбивство товариша по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Чернігівщині військового, якого підозрюють у вбивстві товариша по службі, взяли під варту без альтернативи застави. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.
Інцидент стався в ніч з 9 на 10 серпня 2019 року на території Чернігівського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За даними слідства, у спальному приміщені між двома військовослужбовцями виник конфлікт. Старший сержант вважав, що як військовослужбовець військового комісаріату не може бути відряджений для виконання служби до військової частини. Старшина, у свою чергу, доводив правомірність і необхідність такого відрядження.
Під час спільного вживання алкоголю, підозрюваний відреагував на образи особистого характеру з боку потерпілого та завдав старшині один удар ножем у груди, спричинивши тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Після цього нападник втік з місця події. Втім був затриманий у Чернігівському районі Чернігівської області.
"За клопотанням військової прокуратури Чернігівського гарнізону старшого сержанта, що підозрюється у вбивстві співслужбовця, взято під варту без альтернативи застави", - йдеться в повідомленні.
Наразі в кримінальному проваджені тривають слідчі дії.
Нагадаємо, солдата-водія засудили на два роки через порушення правил водіння вантажівки з боєприпасами, в кузові якої отримав смертельні травми строковик.