Старшего сержанта арестовали за убийство сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Черниговской области военного, которого подозревают в убийстве сослуживца, взяли под стражу без альтернативы залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 августа 2019 года на территории Черниговского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
По данным следствия, в спальном помещении между двумя военнослужащими возник конфликт. Старший сержант считал, что как военнослужащий военного комиссариата не может быть командирован для выполнения службы в воинскую часть. Старшина, в свою очередь, доказывал правомерность и необходимость такой командировки.
Во время совместного употребления алкоголя, подозреваемый отреагировал на оскорбления личного характера со стороны потерпевшего и нанес старшине один удар ножом в грудь, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
После этого нападавший скрылся с места происшествия. Однако был задержан в Черниговском районе Черниговской области.
"По ходатайству военной прокуратуры Черниговского гарнизона старший сержант, который подозревается в убийстве сослуживца, взят под стражу без альтернативы залога", - говорится в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия.
Напомним, солдата-водителя осудили на два года за нарушения правил вождения грузовика с боеприпасами, в кузове которого получил смертельные травмы срочник.