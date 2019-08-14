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Старшего сержанта арестовали за убийство сослуживца

Старшего сержанта арестовали за убийство сослуживца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В Черниговской области военного, которого подозревают в убийстве сослуживца, взяли под стражу без альтернативы залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 августа 2019 года на территории Черниговского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, в спальном помещении между двумя военнослужащими возник конфликт. Старший сержант считал, что как военнослужащий военного комиссариата не может быть командирован для выполнения службы в воинскую часть. Старшина, в свою очередь, доказывал правомерность и необходимость такой командировки.

Во время совместного употребления алкоголя, подозреваемый отреагировал на оскорбления личного характера со стороны потерпевшего и нанес старшине один удар ножом в грудь, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

После этого нападавший скрылся с места происшествия. Однако был задержан в Черниговском районе Черниговской области.

"По ходатайству военной прокуратуры Черниговского гарнизона старший сержант, который подозревается в убийстве сослуживца, взят под стражу без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия.

Напомним, солдата-водителя осудили на два года за нарушения правил вождения грузовика с боеприпасами, в кузове которого получил смертельные травмы срочник.

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