В Одесской области произошло убийство морпеха-срочника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Одесской области произошло убийство морского пехотинца, который проходил срочную службу. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникаций ГУНП в области.
Отвечая на вопрос корреспондента, действительно ли произошло убийство морпеха-срочника в Одесской области, в отделе коммуникации сообщили: "Действительно был такой факт".
Как сообщается, предварительная квалификация события - по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Лицо, подозреваемое в совершении этого уголовного преступления, задержано в порядке статьи 208 (Уголовного процессуального кодекса Украины - ред.)", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Черниговской области военного, которого подозревают в убийстве сослуживца, взяли под стражу без альтернативы залога.