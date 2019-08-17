На Одещині оголосили день жалоби за загиблими в пожежі у готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Одеській області оголосили 18 серпня день жалоби за загиблими у пожежі в одеському готелі. Про це йдеться у розпорядженні за підписом в.о. голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, передає УНН.
"У зв'язку з трагедією, яка сталася у місті Одеса 17 серпня 2019 року і призвела до загибелі людей, оголосити 18 серпня 2019 року в області днем жалоби за загиблими", - йдеться у розпорядженні.
Органам держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій доручено приспустити Державний прапор України.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.