В Одесской области объявили траур по погибшим в пожаре в гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Одесской области объявили 18 августа днем траура по погибшим в пожаре в одесской гостинице. Об этом говорится в распоряжении за подписью и.о. председателя Одесской ОГА Светланы Шаталовой, передает УНН.
"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - говорится в распоряжении.
Органам госвласти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 9 погибших.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.