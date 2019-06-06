На неповнолітню львів'янку впав фрагмент фасаду будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Із будинку у центрі Львова на 16-річну дівчину впав фрагмент фасаду, її госпіталізували зі струсом мозку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 5 червня, близько 19:28, у Львові на вулиці Федорова, 1.
"Внаслідок падіння фрагменту фасаду будинку травмовано мешканку міста Львів 2003 року народження, яку у стані середнього ступеня важкості з діагнозом: “Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана чола” госпіталізовано у лікарню швидкої медичної допомоги", - вказали у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Додамо, згідно з даними з відкритих джерел, будинок №1 на вулиці Федорова у Львові споруджений приблизно в кінці XVIII ст. за проектом Фридерика Пахмана. 1931 року виконано реконструкцію.
Нагадаємо, у Львові на дівчину впала частина фасаду будинку.