На несовершеннолетнюю львовянку упал фрагмент фасада дома

Инцидент произошел 5 июня, около 19:28, во Львове на улице Федорова, 1.

"В результате падения фрагмента фасада здания травмирована жительница города Львов 2003 года рождения, которую в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лица" госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", - указали в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавим, по данным из открытых источников, дом №1 на улице Федорова во Львове построен примерно в конце XVIII в. по проекту Фридерика Пахмана. В 1931 году выполнена реконструкция.

Напомним, во Львове на девушку упала часть фасада дома.