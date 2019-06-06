На несовершеннолетнюю львовянку упал фрагмент фасада дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из дома в центре Львова на 16-летнюю девушку упал фрагмент фасада, ее госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел 5 июня, около 19:28, во Львове на улице Федорова, 1.
"В результате падения фрагмента фасада здания травмирована жительница города Львов 2003 года рождения, которую в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана лица" госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", - указали в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Добавим, по данным из открытых источников, дом №1 на улице Федорова во Львове построен примерно в конце XVIII в. по проекту Фридерика Пахмана. В 1931 году выполнена реконструкция.
Напомним, во Львове на девушку упала часть фасада дома.