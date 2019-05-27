У Львові на дівчину впала частина фасаду будинку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 травня. УНН. У Львові на дівчину впав елемент фасаду будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
"Унаслідок падіння елементу фасаду з будинку на пл. Міцкевича, 6/7 було травмовано дівчину. Дівчину, з діагнозом струс головного мозку, госпіталізовано у 8-му лікарню", - повідомили у міській раді.
За інформацією прес-служби, будинок, від якого відпав елемент фасаду знаходиться на балансі міста.
"У цьому будинку на замовлення управління охорони історичного середовища Львівської міськради проводиться заміна даху. Роботи розпочалися ще минулого року. Будинок в риштуванні. На момент падіння елементу фасаду на місці працювали ремонтні бригади", - розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.
Нагадаємо, у квітні у Львові на вулиці Куліша на 53-річну жінку обвалився фасад будинку.