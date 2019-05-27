Во Львове на девушку упала часть фасада дома
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Во Львове на девушку упал элемент фасада дома. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.
"В результате падения элемента фасада из дома на пл. Мицкевича, 6/7 было травмировано девушку. Девушку, с диагнозом сотрясение головного мозга, госпитализировано в 8-ю больницу", - сообщили в городском совете.
По информации пресс-службы, дом, от которого отпал элемент фасада находится на балансе города.
"В этом доме по заказу управления охраны исторической среды Львовского горсовета проводится замена крыши. Работы начались еще в прошлом году. Дом в лесах. На момент падения элемента фасада на месте работали ремонтные бригады", - рассказал глава Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.
Напомним, в апреле во Львове на улице Кулиша на 53-летнюю женщину обрушился фасад дома.