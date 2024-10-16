На Миколаївщині знеструмлення через аварію, відновлення очікується за кілька годин - ОВА
Київ • УНН
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення електроенергії в регіоні через аварію. Ремонтні роботи триватимуть кілька годин, якщо не виникнуть додаткові проблеми.
У Миколаївській області є знеструмлення через аварію, ремонтні роботи, як очікується, триватимуть кілька годин, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав голова ОВА Віталій Кім.
Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА16.10.24, 09:49 • 12122 перегляди
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