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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5612 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Миколаївщині знеструмлення через аварію, відновлення очікується за кілька годин - ОВА

Київ • УНН

 • 12676 перегляди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відключення електроенергії в регіоні через аварію. Ремонтні роботи триватимуть кілька годин, якщо не виникнуть додаткові проблеми.

На Миколаївщині знеструмлення через аварію, відновлення очікується за кілька годин - ОВА

У Миколаївській області є знеструмлення через аварію, ремонтні роботи, як очікується, триватимуть кілька годин, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - написав голова ОВА Віталій Кім.

Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА16.10.24, 09:49 • 12122 перегляди

Раніше

У Херсоні зникло світло, про знеструмлення повідомляли і в Миколаєві.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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