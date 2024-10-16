В Николаевской области обесточивания из-за аварии, восстановление ожидается через несколько часов - ОВА
Киев • УНН
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении электроэнергии в регионе из-за аварии. Ремонтные работы продлятся несколько часов, если не возникнут дополнительные проблемы.
В Николаевской области есть обесточивания из-за аварии, ремонтные работы, как ожидается, продлятся несколько часов, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал глава ОВА Виталий Ким.
Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА16 октября 2024, 06:49 • 6264 просмотра
Ранее
В Херсоне пропал свет, об обесточиваниях сообщали и в Николаеве.