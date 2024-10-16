В Николаевской области обесточивания из-за аварии, восстановление ожидается через несколько часов - ОВА

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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
15 октября 2024, 08:06  •  105032 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
15 октября 2024, 07:15  •  132925 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122547 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  136094 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 октября 2024, 15:56  •  108822 просмотра
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В Николаевской области обесточивания из-за аварии, восстановление ожидается через несколько часов - ОВА

В Николаевской области обесточивания из-за аварии, восстановление ожидается через несколько часов - ОВА

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:15  •  4758 просмотра

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил об отключении электроэнергии в регионе из-за аварии. Ремонтные работы продлятся несколько часов, если не возникнут дополнительные проблемы.

В Николаевской области есть обесточивания из-за аварии, ремонтные работы, как ожидается, продлятся несколько часов, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Многие без света. Нашли точку аварии. Не прилет. Пару часов починим, если не будет других сюрпризов", - написал глава ОВА Виталий Ким.

Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА16 октября 2024, 06:49 • 6264 просмотра

Ранее

В Херсоне пропал свет, об обесточиваниях сообщали и в Николаеве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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