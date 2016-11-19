На момент екстреної посадки літака у Дніпрі на борту перебувало 179 пасажирів
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вчора ввечері Дніпрі в аеропорту здійснив екстрену посадку аеробус, який здійснював рейс м. Шарм-ель-Шейх – м. Дніпро. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
На момент події на борту перебувало 179 пасажирів.
Відділення служби пожежної безпеки аеропорту були виведені на льотну смугу, а також було приведено у готовність 2 відділення підрозділів ДСНС. Посадка здійснена без ускладнень, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в аеропорту Дніпра літак здійснив аварійну посадку.