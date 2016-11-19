На момент экстренной посадки самолета в Днепре на борту находилось 179 пассажиров
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вчера вечером в Днепре в аэропорту совершил экстренную посадку аэробус, выполнявший рейс г. Шарм-эль-Шейх - г. Днепр. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.
На момент происшествия на борту находилось 179 пассажиров.
Отделение службы пожарной безопасности аэропорта были выведены на летную полосу, а также были приведены в готовность 2 отделения подразделений ГосЧС. Посадка осуществлена без осложнений, погибших и пострадавших нет.
Напомним, как сообщал УНН, в аэропорту Днепра самолет совершил аварийную посадку .