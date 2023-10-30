На Миколаївщині знищили 5 "шахедів", ворог бив з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сили оборони вночі, 29 жовтня, збили п'ять запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed у Миколаївській області. Через падіння уламків виникла пожежа. Про це повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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«Вночі, 29 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ворожих БпЛА «Shahed-131/136». Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства Баштанського району. Займання оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», - написав Кім у Telegram.
Деталі
У Миколаївському районі, зі слів голови ОВА, вчора, 29 жовтня, о 11:19, 16:35 та сьогодні вночі, 30 жовтня, о 00:31 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 16:16, 19:19 росіяни завдавали артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади.Також ніхто не постраждав.
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