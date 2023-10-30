На Николаевщине уничтожили 5 "шахедов", враг бил из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Силы обороны ночью, 29 октября, сбили пять запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed в Николаевской области. Из-за падения обломков возник пожар. Об этом сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
«Ночью, 29 октября, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять вражеских БпЛА «Shahed-131/136». В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», - написал Ким в Telegram.
Детали
В Николаевском районе, по словам главы ОВА, вчера, 29 октября, в 11:19, 16:35 и сегодня ночью, 30 октября, в 00:31 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Также вчера в 16:16, 19:19 россияне наносили артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской общины.Также никто не пострадал.
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