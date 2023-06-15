На Миколаївщині рятувальники евакуювали вже 852 людини - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. З підтоплених внаслідок підриву росіянами Каховської дамби населених пунктів Миколаївської області вже евакуювали 852 людини, у тому числі 166 дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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"Для ліквідації наслідків у місті Снігурівка працює оперативний штаб. Створено три робочі ділянки: у с. Афанасіївка, Нововасилівка та Павлівка. Із затоплених районів рятувальники евакуювали 852 людини, 166 з яких — діти. Надано допомогу 270 громадянам", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Деталі
Підтопленими залишаються 122 будинки, городи, колодязі, підвали на територіях приватних домогосподарств.
Рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених підвалів і колодязів. Наразі вже відкачено 892 куб. м з 53 домоволодінь.
До населених пунктів, які через підняття рівня води опинились відрізаними від адміністративних центрів, організована доставка питної води та предметів першої необхідності.
Доповнення
Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС до понад метра на сьогоднішній ранок знизився до рівня у 28 сантиметрів.