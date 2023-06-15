На Николаевщине спасатели эвакуировали уже 852 человека - ГСЧС

Цитата

"Для ликвидации последствий в городе Снигиревка работает оперативный штаб. Созданы три рабочих участка: в с. Афанасьевка, Нововасильевка и Павловка. Из затопленных районов спасатели эвакуировали 852 человека, 166 из которых — дети. Оказана помощь 270 гражданам", - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

Подтопленными остаются 122 дома, огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств.

Спасатели продолжают откачивать воду из затопленных подвалов и колодцев. Сейчас уже откачано 892 куб. м из 53 домовладений.

В населенные пункты, которые из-за поднятия уровня воды оказались отрезанными от административных центров, организована доставка питьевой воды и предметов первой необходимости.

Дополнение

Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва Каховской ГЭС до более метра на сегодняшнее утро снизился до уровня в 28 сантиметров.



