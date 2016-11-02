На Миколаївщині екс-службовця банку викрили у привласненні понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Миколаївщині екс-службовця одного з банків викрили у привласненні понад одного мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів та за погодженням із процесуальним керівником, 31.10.2016 року колишньому працівнику відділення одного з банків повідомили підозру у привласненні банківських коштів у сумі понад 1 млн грн.
Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі).
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.