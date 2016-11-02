В Николаевской области экс-служащего банка уличили в присвоении более 1 млн грн

С учетом собранных в уголовном производстве доказательств и по согласованию с процессуальным руководителем, 31.10.2016 года бывшему работнику отделения одного из банков сообщили подозрение в присвоении банковских средств в сумме более 1 млн грн.

Действия указанного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.