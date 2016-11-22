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На маріупольському напрямку бойовики з мінометів та артилерії обстріляи позиції сил АТО

Київ • УНН

 • 5748 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу на маріупольському напрямку відбулося десять ворожих обстрілів, при чому бойовики використовували міномети та артилерію для нанесення удару по позиціях сил АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів та артилерії обстріляи позиції сил АТО

“На маріупольському напрямку основні бойові дії тривають на приморських рубежах. Вчора там відбулося кілька мінометних та артилерійських обстрілів, при чому всі вони сталися у другій половині дня. У Красногорівці окупанти застосували танк і також міномети. І ще один мінометний обстріл з боку противника відбувся у Славному, що на південь від Мар’янки. Таким чином всього на маріупольському напрямку вчора відбулося всього 10 ворожих обстрілів”, — зазначив О.Мотузяник.

Нагадаємо, за минулу добу, з 21 на 22 листопда, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений.

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