На маріупольському напрямку бойовики з мінометів та артилерії обстріляи позиції сил АТО

“На маріупольському напрямку основні бойові дії тривають на приморських рубежах. Вчора там відбулося кілька мінометних та артилерійських обстрілів, при чому всі вони сталися у другій половині дня. У Красногорівці окупанти застосували танк і також міномети. І ще один мінометний обстріл з боку противника відбувся у Славному, що на південь від Мар’янки. Таким чином всього на маріупольському напрямку вчора відбулося всього 10 ворожих обстрілів”, — зазначив О.Мотузяник.

Нагадаємо, за минулу добу, з 21 на 22 листопда, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений.