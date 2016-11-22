На мариупольском направлении боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло десять вражеских обстрелов, причем боевики использовали минометы и артиллерию для нанесения удара по позициям сил АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"На мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах. Вчера там произошло несколько минометных и артиллерийских обстрелов, причем все они произошли во второй половине дня. В Красногоровке оккупанты применили танк и также минометы. И еще один минометный обстрел со стороны противника состоялся в Славном, что к югу от Марьянки. Таким образом всего на мариупольском направлении вчера произошло всего 10 вражеских обстрелов ", - отметил А.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, с 21 на 22 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен .