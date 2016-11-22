На мариупольском направлении боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции сил АТО

"На мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются на приморских рубежах. Вчера там произошло несколько минометных и артиллерийских обстрелов, причем все они произошли во второй половине дня. В Красногоровке оккупанты применили танк и также минометы. И еще один минометный обстрел со стороны противника состоялся в Славном, что к югу от Марьянки. Таким образом всего на мариупольском направлении вчера произошло всего 10 вражеских обстрелов ", - отметил А.Мотузяник.

Напомним, за минувшие сутки, с 21 на 22 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен .