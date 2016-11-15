На маріупольському напрямку бойовики використовували артилерію калібром 152 мм
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу на маріупольському напрямку відбулося вісім обстрілів з боку бойовиків, шість з них – з важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Значно знизилася кількість ворожих обстрілів на маріупольському напрямку. Противник порушував режим тиші у трьох точках: Красногорівці, Маріївці, а також Широкіному. Не зважаючи на певну деескалацію на цьому напрямку окупанти все ж застосовували важке озброєння — міномети, а також артилерію, калібром 152 мм. Всього на маріупольському напрямку відбулося вісім ворожих обстрілів, зокрема шість з них — з важкого озброєння”, — повідомив він.
Як повідомялв УНН, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.