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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На маріупольському напрямку бойовики використовували артилерію калібром 152 мм

На маріупольському напрямку бойовики використовували артилерію калібром 152 мм

Київ • УНН

 • 8283 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу на маріупольському напрямку відбулося вісім обстрілів з боку бойовиків, шість з них – з важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Значно знизилася кількість ворожих обстрілів на маріупольському напрямку. Противник порушував режим тиші у трьох точках: Красногорівці, Маріївці, а також Широкіному. Не зважаючи на певну деескалацію на цьому напрямку окупанти все ж застосовували важке озброєння — міномети, а також артилерію, калібром 152 мм. Всього на маріупольському напрямку відбулося вісім ворожих обстрілів, зокрема шість з них — з важкого озброєння”, — повідомив він.

Як повідомялв УННшестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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