На мариупольском направлении боевики использовали артиллерию калибром 152 мм
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло восемь обстрелов со стороны боевиков, шесть из них - из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Значительно снизилось количество вражеских обстрелов на мариупольском направлении. Противник нарушал режим тишины в трех точках: Красногоровке, Мариевке, а также Широкино. Несмотря на определенную деэскалацию на этом направлении оккупанты все же применяли тяжелое вооружение - минометы, а также артиллерию, калибром 152 мм. Всего на мариупольском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, в том числе шесть из них - из тяжелого вооружения", - сообщил он.
Как сообщал УНН, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.