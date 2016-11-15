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15 марта, 19:03 • 109975 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151885 просмотра

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15 марта, 13:08 • 121650 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107536 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102817 просмотра

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На мариупольском направлении боевики использовали артиллерию калибром 152 мм

На мариупольском направлении боевики использовали артиллерию калибром 152 мм

Киев • УНН

 • 8283 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло восемь обстрелов со стороны боевиков, шесть из них - из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Значительно снизилось количество вражеских обстрелов на мариупольском направлении. Противник нарушал режим тишины в трех точках: Красногоровке, Мариевке, а также Широкино. Несмотря на определенную деэскалацию на этом направлении оккупанты все же применяли тяжелое вооружение - минометы, а также артиллерию, калибром 152 мм. Всего на мариупольском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, в том числе шесть из них - из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Как сообщал УНН, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.

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