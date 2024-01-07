На Львівщині у ДТП загинула жінка, серед травмованих є дитина

У Львівській області у ДТП загинула молода жінка і травмувалися п'ятеро людей, серед яких малолітня дитина. Про це у Фейсбук повідомила обласна поліція, передає УНН.

"Внаслідок автозіткнення одна людина загинула. Ще п’ятеро, серед яких 13-річний хлопчик, доправлені в реанімацію", - повідомили у поліції.

ДТП сталася 6 січня пізно ввечері на дорозі Київ-Чоп неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Skoda Fabia, 30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем тієї ж моделі, яким керувала 21-річна мешканка Львівського району.

Від травм водійка автомобіля загинула на місці, а пасажири авто, 22-річна львів’янка та двоє жителів району – 23-річний чоловік і 42-річна жінка – з тілесними ушкодженнями були доправлені в реанімацію.

Водій іншого автомобіля та його пасажир, 13-річний житель Львівського району, також зазнали тілесних ушкоджень і були доправлені в реанімацію.

Водій, який скоїв смертельну ДТП, затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.