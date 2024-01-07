На Львовщине в ДТП погибла женщина, среди травмированных есть ребенок
Киев • УНН
Женщина погибла и пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в автокатастрофе на Львовщине
Во Львовской области в ДТП погибла молодая женщина и травмировались пять человек, среди которых малолетний ребенок. Об этом в Фейсбук сообщила областная полиция, передает УНН.
"В результате столкновения один человек погиб. Еще пятеро, среди которых 13-летний мальчик, доставлены в реанимацию", - сообщили в полиции.
ДТП произошло 6 января поздно вечером на дороге Киев-Чоп возле села Пасеки-Зубрицкие Львовского района.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda Fabia, 30-летний житель одного из сел района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем той же модели, которым управляла 21-летняя жительница Львовского района.
От травм водитель автомобиля погибла на месте, а пассажиры авто, 22-летняя львовянка и двое жителей района - 23-летний мужчина и 42-летняя женщина - с телесными повреждениями были доставлены в реанимацию.
Водитель другого автомобиля и его пассажир, 13-летний житель Львовского района, также получили телесные повреждения и были доставлены в реанимацию.
Водитель, совершивший смертельное ДТП, задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
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