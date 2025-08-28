На Львівщині матір повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї: поліція виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка

У Львівській області жінка повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї, поліція розпочала кримінальне провадження і виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка, у дитини тілесних ушкоджень у дитини медики не виявили, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Вказано, що інцидент стався у селі Доброгостів.

Як повідомляється, у соцмережах було поширене відео, на якому малолітній отримав тілесні ушкодження. "За словами матері, місцевий мешканець, стріляючи із страйкбольної зброї, влучив у її сина", - повідомили у поліції.

"Тілесних ушкоджень у дитини медики не виявили. Натомість, матір хлопчика написала заяву, у якій вказала, що вона також була травмована внаслідок події. На тілі заявниці медики виявили характерну гематому", - зазначили правоохоронці.

За цим фактом, як вказано, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

"Встановлено, що постріл, від якого постраждала жінка, здійснив її 54-річний сусід. Чоловік передав правоохоронцям пневматичний пістолет, який був вилучений та скерований на експертне дослідження", - ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

