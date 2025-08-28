На Львівщині матір повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї: поліція виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка

$41.400.03
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 13585 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 49664 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 32527 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 56497 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 145107 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 86119 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53133 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65983 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51985 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 30100 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 13155 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 28881 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 21104 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 8130 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 72438 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 73928 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 145124 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 139048 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 139771 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сергій Лисак
Україна
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Харківська область
Вінницька область
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 50712 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 84728 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 88583 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 86319 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 119615 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Х-101
Іскандер (ОТРК)
Brent

На Львівщині матір повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї: поліція виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Поліція Львівщини розслідує інцидент у селі Доброгостів. Від пострілу сусіда постраждала жінка.

На Львівщині матір повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї: поліція виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка

У Львівській області жінка повідомила, що у її сина влучили зі страйкбольної зброї, поліція розпочала кримінальне провадження і виявила, що від пострілу сусіда постраждала жінка, у дитини тілесних ушкоджень у дитини медики не виявили, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Вказано, що інцидент стався у селі Доброгостів.

Як повідомляється, у соцмережах було поширене відео, на якому малолітній отримав тілесні ушкодження. "За словами матері, місцевий мешканець, стріляючи із страйкбольної зброї, влучив у її сина", - повідомили у поліції.

"Тілесних ушкоджень у дитини медики не виявили. Натомість, матір хлопчика написала заяву, у якій вказала, що вона також була травмована внаслідок події. На тілі заявниці медики виявили характерну гематому", - зазначили правоохоронці.

За цим фактом, як вказано, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

"Встановлено, що постріл, від якого постраждала жінка, здійснив її 54-річний сусід. Чоловік передав правоохоронцям пневматичний пістолет, який був вилучений та скерований на експертне дослідження", - ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Стрілянина у Черкасах: поліція відкрила провадження, мотиви стрілка встановлюють07.08.25, 13:27 • 2233 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область