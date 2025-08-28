На Львовщине мать сообщила, что в ее сына попали из страйкбольного оружия: полиция обнаружила, что от выстрела соседа пострадала женщина

Во Львовской области женщина сообщила, что в ее сына попали из страйкбольного оружия, полиция начала уголовное производство и обнаружила, что от выстрела соседа пострадала женщина, у ребенка телесных повреждений медики не обнаружили, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Указано, что инцидент произошел в селе Доброгостов.

Как сообщается, в соцсетях было распространено видео, на котором малолетний получил телесные повреждения. "По словам матери, местный житель, стреляя из страйкбольного оружия, попал в ее сына", - сообщили в полиции.

"Телесных повреждений у ребенка медики не обнаружили. Зато мать мальчика написала заявление, в котором указала, что она также была травмирована в результате происшествия. На теле заявительницы медики обнаружили характерную гематому", - отметили правоохранители.

По данному факту, как указано, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

"Установлено, что выстрел, от которого пострадала женщина, совершил ее 54-летний сосед. Мужчина передал правоохранителям пневматический пистолет, который был изъят и направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

