06:36 • 2874 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 13812 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 49863 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 32705 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 56659 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 145333 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 86186 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53158 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66012 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51998 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
На Львовщине мать сообщила, что в ее сына попали из страйкбольного оружия: полиция обнаружила, что от выстрела соседа пострадала женщина

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Полиция Львовщины расследует инцидент в селе Доброгостов. От выстрела соседа пострадала женщина.

На Львовщине мать сообщила, что в ее сына попали из страйкбольного оружия: полиция обнаружила, что от выстрела соседа пострадала женщина

Во Львовской области женщина сообщила, что в ее сына попали из страйкбольного оружия, полиция начала уголовное производство и обнаружила, что от выстрела соседа пострадала женщина, у ребенка телесных повреждений медики не обнаружили, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Указано, что инцидент произошел в селе Доброгостов.

Как сообщается, в соцсетях было распространено видео, на котором малолетний получил телесные повреждения. "По словам матери, местный житель, стреляя из страйкбольного оружия, попал в ее сына", - сообщили в полиции.

"Телесных повреждений у ребенка медики не обнаружили. Зато мать мальчика написала заявление, в котором указала, что она также была травмирована в результате происшествия. На теле заявительницы медики обнаружили характерную гематому", - отметили правоохранители.

По данному факту, как указано, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

"Установлено, что выстрел, от которого пострадала женщина, совершил ее 54-летний сосед. Мужчина передал правоохранителям пневматический пистолет, который был изъят и направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Стрельба в Черкассах: полиция открыла производство, мотивы стрелка устанавливаются07.08.25, 13:27 • 2233 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область