На Львівщині чоловіка засудили до року в’язниці за погрози журналісту під час виконання редакційного завдання

Ексклюзив
09:50 • 11306 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12029 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10424 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9862 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13140 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18294 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81388 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128402 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179193 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129015 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11305 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16968 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81388 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128402 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

На Львівщині чоловіка засудили до року в’язниці за погрози журналісту під час виконання редакційного завдання

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Суд ухвалив вирок чоловіку, який погрожував журналісту через збір інформації про поліцію. Обвинувачений отримав рік ув'язнення та зобов'язаний сплатити значну компенсацію.

На Львівщині чоловіка засудили до року в’язниці за погрози журналісту під час виконання редакційного завдання

Дрогобицький суд виніс реальний термін покарання 46-річному мешканцю Львівщини за перешкоджання роботі журналіста та погрози насильством. Обвинувачений вимагав припинити збір інформації про діяльність поліції, погрожуючи побиттям і вбивством. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Львівській області суд ухвалив вирок чоловіку, який у 2021 році погрожував журналісту видання "Вибір - правозахисник Львівщини", перешкоджаючи законній професійній діяльності. За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 46-річного місцевого мешканця визнано винним у порушенні ст. 171 та 345-1 Кримінального кодексу України та засуджено до одного року позбавлення волі.

Обвинувачений, брат працівника патрульної поліції, відкрито залякував журналіста, який виконував редакційне завдання – збір інформації про дотримання поліцейськими законодавства під час патрулювання Дрогобицького району. Чоловік вимагав припинити журналістську діяльність, погрожуючи фізичною розправою та навіть вбивством.

Окрім реального терміну ув’язнення, суд зобов’язав засудженого сплатити штраф у розмірі 3 400 грн, а також відшкодувати потерпілому 55 тисяч гривень матеріальної та 200 тисяч гривень моральної шкоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області. Вирок став важливим сигналом про те, що перешкоджання журналістській діяльності та погрози на адресу медійників не залишаються безкарними.

Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру07.08.25, 09:56 • 52967 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Генеральний прокурор (Україна)