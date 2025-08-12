На Львівщині чоловіка засудили до року в’язниці за погрози журналісту під час виконання редакційного завдання

Дрогобицький суд виніс реальний термін покарання 46-річному мешканцю Львівщини за перешкоджання роботі журналіста та погрози насильством. Обвинувачений вимагав припинити збір інформації про діяльність поліції, погрожуючи побиттям і вбивством. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Львівській області суд ухвалив вирок чоловіку, який у 2021 році погрожував журналісту видання "Вибір - правозахисник Львівщини", перешкоджаючи законній професійній діяльності. За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 46-річного місцевого мешканця визнано винним у порушенні ст. 171 та 345-1 Кримінального кодексу України та засуджено до одного року позбавлення волі.

Обвинувачений, брат працівника патрульної поліції, відкрито залякував журналіста, який виконував редакційне завдання – збір інформації про дотримання поліцейськими законодавства під час патрулювання Дрогобицького району. Чоловік вимагав припинити журналістську діяльність, погрожуючи фізичною розправою та навіть вбивством.

Окрім реального терміну ув’язнення, суд зобов’язав засудженого сплатити штраф у розмірі 3 400 грн, а також відшкодувати потерпілому 55 тисяч гривень матеріальної та 200 тисяч гривень моральної шкоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області. Вирок став важливим сигналом про те, що перешкоджання журналістській діяльності та погрози на адресу медійників не залишаються безкарними.

Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру