Эксклюзив
09:50 • 11269 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 11993 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 10400 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 9814 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 13118 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 18285 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 81364 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 128383 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 179178 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 129014 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Хранитель

На Львовщине мужчину приговорили к году тюрьмы за угрозы журналисту во время выполнения редакционного задания

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Суд вынес приговор мужчине, который угрожал журналисту из-за сбора информации о полиции. Обвиняемый получил год заключения и обязан выплатить значительную компенсацию.

На Львовщине мужчину приговорили к году тюрьмы за угрозы журналисту во время выполнения редакционного задания

Дрогобычский суд вынес реальный срок наказания 46-летнему жителю Львовской области за препятствование работе журналиста и угрозы насилием. Обвиняемый требовал прекратить сбор информации о деятельности полиции, угрожая избиением и убийством. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году угрожал журналисту издания "Выбор - правозащитник Львовщины", препятствуя законной профессиональной деятельности. По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры 46-летний местный житель признан виновным в нарушении ст. 171 и 345-1 Уголовного кодекса Украины и приговорен к одному году лишения свободы.

Обвиняемый, брат сотрудника патрульной полиции, открыто запугивал журналиста, который выполнял редакционное задание – сбор информации о соблюдении полицейскими законодательства во время патрулирования Дрогобычского района. Мужчина требовал прекратить журналистскую деятельность, угрожая физической расправой и даже убийством.

Помимо реального срока заключения, суд обязал осужденного уплатить штраф в размере 3 400 грн, а также возместить потерпевшему 55 тысяч гривен материального и 200 тысяч гривен морального ущерба.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области. Приговор стал важным сигналом о том, что препятствование журналистской деятельности и угрозы в адрес медийщиков не остаются безнаказанными.

Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении07.08.2025, 09:56 • 52967 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область
Генеральный прокурор Украины