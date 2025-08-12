На Львовщине мужчину приговорили к году тюрьмы за угрозы журналисту во время выполнения редакционного задания

Дрогобычский суд вынес реальный срок наказания 46-летнему жителю Львовской области за препятствование работе журналиста и угрозы насилием. Обвиняемый требовал прекратить сбор информации о деятельности полиции, угрожая избиением и убийством. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году угрожал журналисту издания "Выбор - правозащитник Львовщины", препятствуя законной профессиональной деятельности. По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры 46-летний местный житель признан виновным в нарушении ст. 171 и 345-1 Уголовного кодекса Украины и приговорен к одному году лишения свободы.

Обвиняемый, брат сотрудника патрульной полиции, открыто запугивал журналиста, который выполнял редакционное задание – сбор информации о соблюдении полицейскими законодательства во время патрулирования Дрогобычского района. Мужчина требовал прекратить журналистскую деятельность, угрожая физической расправой и даже убийством.

Помимо реального срока заключения, суд обязал осужденного уплатить штраф в размере 3 400 грн, а также возместить потерпевшему 55 тысяч гривен материального и 200 тысяч гривен морального ущерба.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области. Приговор стал важным сигналом о том, что препятствование журналистской деятельности и угрозы в адрес медийщиков не остаются безнаказанными.

