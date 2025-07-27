На Львівщині 85-річного чоловіка госпіталізували після укусу змії

Увечері 26 липня до Стрийської центральної райлікарні доправили мешканця села Головецько, 1939 року народження, з укусом змії. Постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Деталі

26 липня, близько 19:56 до Стрийської ЦРЛ госпіталізовано мешканця с. Головецько (Славська ТГ Стрийського району) 1939 року народження з діагнозом - укус змії. Стан потерпілого – середньої тяжкості - йдеться у дописі.

Як вказали у Департаменті, обставини інциденту встановлюються.

Доповнення

За квітень-червень 2025 року в Україні зафіксовано 20 звернень через укуси змій, що на 29 випадків менше, ніж торік. Найбільше постраждалих у Львівській області, серед них п'ятеро дітей.